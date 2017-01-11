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"Аэрофлоту" и "Уральским авиалиниям" внесли представления после инцидента в Храброво

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Калининградская транспортная прокуратура внесла представления в адрес руководства авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", сообщила "Интерфаксу" в среду заместитель калининградского транспортного прокурора Виктория Авдеева.

"Представления касаются вопросов соблюдения законодательства в сфере защиты прав авиапассажиров. Речь идет о неудовлетворительной работе представительств авиакомпаний в аэропорту "Храброво", когда из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе 4 января было отменено 19 рейсов, а 2452 пассажира не смогли вылететь из Калининграда", - сказала Авдеева.

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По ее словам, именно на представительства "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" поступило наибольшее количество жалоб во время прокурорской проверки. "Теперь руководство авиакомпаний должно в течение месяца подготовить ответ на прокурорское представление", - отметила Авдеева.

Она также сообщила, что продолжается прокурорская проверка работы сотрудников аэропорта "Храброво" в день массовой отмены авиарейсов.

Как сообщалось, 3 января во время посадки в 22:54 самолет "Аэрофлота" Airbus выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали борт по надувным аварийным трапам.

Из-за нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе, в "Храброво" 4 января было задержано или отменено в общей сложности 19 рейсов в Москву, Петербург, Минск и обратно. Убрать поврежденный самолет с ВПП удалось лишь вечером 4 января при помощи тяжелой военной техники. Аэропорт возобновил работу лишь в 6:00 5 января, приняв первый рейс из Москвы.

По факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: Калининград, Храброво, Аэрофлот, Уральские авиалинии
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