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Следствие назвало вероятные причины инцидента с самолетом в Храброво

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Северо-Западное следственное управление СК РФ рассматривает три вероятные причины авиационного происшествия в аэропорту "Храброво". Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель калининградского отдела Александр Перепилицын.

По его словам, самолет мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки экипажа, сбоя в работе технических систем самолета, а также плохого состояния взлетно-посадочной полосы. При этом последняя версия пока не находит явных подтверждений.

"Документы, полученные следствием, свидетельствуют о том, что взлетно-посадочная полоса в целом была готова к приему воздушного судна", - добавил собеседник агентства.

Более точная информация о причинах происшествия появится после расшифровки бортовых самописцев. Ожидается, что результаты анализа работы "черных ящиков" будут готовы примерно через неделю.

"В рамках расследования будет проведена летно-техническая экспертиза. Большой объем информации предоставит Росавиация, которая работает в интересах следствия", - отметил Перепелицын. По его словам, окончания расследования предварительно можно ожидать не ранее, чем через два месяца.

Как сообщалось, 3 января вечером во время посадки самолет "Аэрофлота" выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали воздушное судно по надувным аварийным трапам.

Из-за того, что самолет находился на взлетно-посадочной полосе, в "Храброво" в течение 4 января было задержано или отменено в общей сложности 19 рейсов, а 2 тыс. 452 пассажира не вылетели из Калининграда.

Стащить поврежденный самолет с ВПП удалось вечером 4 января при помощи тяжелой военной техники. Аэропорт возобновил свою работу лишь 5 января в 6.00, приняв первый рейс из Москвы.

Теги: Калининград, Храброво
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