Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом

По мнению следствия, он не организовал работу коллег, которые должны были предотвратить продажу опасного для жизни людей "Боярышника"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Начальник отдела участковых полиции управления МВД по Иркутской области Денис Черемисин задержан по подозрению в халатности, из-за которой стала возможна массовая гибель людей от отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"По версии следствия, в период с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организован надлежащим образом работу участковых на административных участках, обслуживаемых отделом полиции №4 УВД по Иркутску. В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртосодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн "Боярышник". В нем содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе, метанол, что повлекло гибель людей", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным Минздрава региона, от отравления метанолом в Иркутске скончались 78 человек.