Спикер парламента Петербурга назвал стычку депутатов "конструктивной дискуссией"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга считает исчерпанным инцидент с потасовкой депутатов из-за разногласия по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"Была конструктивная дискуссия. В связи с тем, что градус напряжения зашкаливал, было несколько громче, чем всегда. В парламенте всегда должно быть напряжение, но это придает колорит и живость любому законодательному собранию", - подчеркнул Макаров, отвечая на вопрос "Интерфакса" на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в ходе инцидента сделал "яблочнику" Михаилу Амосову два замечания, а после заседания они "уже нормально разговаривали". Также, по мнению спикера, в ходе стычки депутаты не допускали взаимных оскорблений.

"Парламент - это всегда место для дискуссий, для споров, для разных точек зрения. Когда у разных людей разные точки зрения, это всегда хорошо. Главное, чтобы в одной голове не было разных точек зрения по одному вопросу", - добавил Макаров.

Как сообщалось, небольшая стычка произошла между депутатами Законодательного собрания Петербурга на пленарном заседании в среду после обсуждения вопроса о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. В ходе обсуждения обращения к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу Исаакиевского собора РПЦ депутат Михаил Амосов ("Яблоко") попросил дать время на поправки, чтобы уточнить формулировки. Спикер парламента Вячеслав Макаров отказался это сделать. После голосования, когда депутаты уже перешли к обсуждению следующего вопроса, Амосов встал со своего места, вышел в проход и без микрофона начал обвинять спикера в неуважении к коллегам.

Депутаты от "Единой России" попытались утихомирить коллегу, а затем насильно вывести его из зала заседаний. Амосов оттолкнул их, после чего Макаров остановил обсуждение вопроса и призвал парламентариев к порядку. Все депутаты, включая Амосова, вернулись на рабочие места, и заседание продолжилось.

Проект обращения к Мединскому представил на заседании спикер парламента Макаров ("Единая Россия"). Он назвал решение городских властей о передаче собора РПЦ "историческим". Проект обращения поддержал 41 депутат, 8 проголосовали против, 1 воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России".