В Петербурге арестован обвиняемый в угрозе убить водителя "скорой"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге по ходатайству следствия арестовал мужчину, который в ходе дорожного конфликта в центре города угрожал убийством водителю "скорой помощи", сообщила пресс-служба ГСУ СКР региона в пятницу.

Как сообщалось, во вторник на Михайловской улице в Петербурге между водителем автомобиля "Мерседес" и водителем "скорой помощи" произошел дорожный конфликт. Поводом стало касательное столкновение автомобилей. Водитель "Мерседеса" достал нож, однако прибывшие на место полицейские не допустили применения холодного оружия.

В отношении водителя "Мерседеса" возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "хулиганство". Расследование уголовного дела продолжается.