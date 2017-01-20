Арендатору обрушившегося конного клуба под Новосибирском предъявлено обвинение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, арендатору конного клуба в Новосибирской области, в котором под тяжестью снега обрушилась крыша. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту обрушения крыши конного клуба "Аллюр" 19 января 2017 года в районе поселка Нового Новосибирской области, в результате которого погиб 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница",- говорится в сообщении СКР.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела в настоящее время допрошен и задержан 47-летний индивидуальный предприниматель, арендовавший помещения, расположенные в Новосибирском районе.

"Сегодня следователем ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом, отметили в ведомстве.

На месте происшествия развернут оперативный штаб МЧС, организованы работы по разбору завалов. Работают спасатели, пожарные, кинологи, психологические службы.

Ранее сообщалось, что в конном клубе в Бердске в Новосибирской области около 18:00 по местному времени произошло обрушение кровли, вероятно, под тяжестью снега. Обрушение произошло на площади 500 кв. м.

Первоначально сообщалось о двух погибших и пятерых пострадавших, в дальнейшем в Главном управлении министерства внутренних дел (МВД) России по региону агентству сообщили, что в момент обрушения в здании находилось шесть человек - двое взрослых и четверо детей. Взрослый и ребенок погибли, еще два ребенка госпитализированы с переломами.