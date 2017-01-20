Главные новости
В миреАвтомобиль въехал в толпу пешеходов в МельбурнеВ России"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154В миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова
В России

На крышу обрушившегося конного клуба Бердска давило до 480 тонн снега

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Предварительная причина обрушения кровли конного клуба в Бердске, где погибло два человека, - повышенная снеговая нагрузка, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный в пятницу на заседании КЧС.

По данным ведомства, на крышу давило до 480 тонн снега - от 400 до 600 кг на 1 кв. метр.

В РоссииПострадавшую при обрушении конного клуба девочку прооперировали в НовосибирскеЧитать подробнее

В связи с этим Задорожный заявил, что необходимо организовать, не дожидаясь таяния снега, очистку крыш большепролетных сооружений.

По его словам, силы и средства для проведения спасательных и аварийных работ прибыли на место трагедии своевременно, однако выявлены недостатки реагирования со стороны муниципальных органов власти, в частности, администрации Новосибирского района области, где находится конный клуб.

Как сообщалось, в четверг в конном клубе в Бердске около 18:00 по местному времени на площади 500 кв. м обрушилась кровля, вероятно, под тяжестью снега. Внутри здания находились трое взрослых и четверо детей, которые занимались конным спортом. В результате происшествия погибло два человека: 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина. Второй тренер и ребенок во время инцидента не пострадали.

В качестве подозреваемого задержан директор конного клуба, мера пресечения ему еще не избрана. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Последствия обрушения ликвидировали более 360 человек и 81 единица техники.

Теги: Новосибирская область, Бердск, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Эпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого каналаЭпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасностиПодробнее
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписейПодробнее
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против РоссииАдминистрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
В санкционных списках - 350 компаний, включая флагманов энергетики, ВПК и финансового сектораПодробнее
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 разМинкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсовПодробнее
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата ЖелезнякаНавальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованыПодробнее
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера в 1942 годуПодробнее
В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧВ КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"Подробнее
Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страныПодробнее
КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Оно идет вразрез с российской Конституцией, заявил Валерий ЗорькинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАвтомобиль въехал в толпу пешеходов в МельбурнеВ России"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154В миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваВ миреМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в США
Уголовное дело возбуждено по факту убийства при инкассации в Химках
На крышу обрушившегося конного клуба Бердска давило до 480 тонн снега
Кузнецова и Павлюченкова вышли в четвертый круг Australian Open
Нефть подорожала до $54,44 за баррель
В Госдуме призвали не ждать быстрого восстановления добрых отношений с США
Казахстанец признался в суде США в поддержке ИГ
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Мельбурне
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи