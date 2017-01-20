На крышу обрушившегося конного клуба Бердска давило до 480 тонн снега

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Предварительная причина обрушения кровли конного клуба в Бердске, где погибло два человека, - повышенная снеговая нагрузка, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный в пятницу на заседании КЧС.

По данным ведомства, на крышу давило до 480 тонн снега - от 400 до 600 кг на 1 кв. метр.

В связи с этим Задорожный заявил, что необходимо организовать, не дожидаясь таяния снега, очистку крыш большепролетных сооружений.

По его словам, силы и средства для проведения спасательных и аварийных работ прибыли на место трагедии своевременно, однако выявлены недостатки реагирования со стороны муниципальных органов власти, в частности, администрации Новосибирского района области, где находится конный клуб.

Как сообщалось, в четверг в конном клубе в Бердске около 18:00 по местному времени на площади 500 кв. м обрушилась кровля, вероятно, под тяжестью снега. Внутри здания находились трое взрослых и четверо детей, которые занимались конным спортом. В результате происшествия погибло два человека: 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина. Второй тренер и ребенок во время инцидента не пострадали.

В качестве подозреваемого задержан директор конного клуба, мера пресечения ему еще не избрана. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Последствия обрушения ликвидировали более 360 человек и 81 единица техники.