Владелец обрушившегося под Новосибирском конного клуба отправлен под домашний арест

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новосибирский районный суд в субботу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 47-летнему предпринимателю Игорю Воротникову, владельцу конного клуба "Аллюр", в результате обрушения которого погибли два человека, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Избрать Воротникову Игорю Вячеславовичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 марта включительно", - огласила решение судья Наталья Хохлова.

Следствие настаивало на заключении под стражу предпринимателя. Защита просила суд избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест.

Сам Воротников в суде заявил, что чувствует свою вину в происшедшем, готов давать показания и не намерен скрываться. Он отметил, что его жена находится в реанимации, несовершеннолетний сын - в инвалидной коляске с переломом. Второй несовершеннолетний сын находился в клубе и вышел из манежа буквально за 10 минут до обрушения, сообщил он.

Воротников заявил журналистам в перерыве, что не считает строение самовольным, поскольку получил от арендодателя ("Почты России") разрешение на постройку временного сооружения (манежа). "Это временное сооружение, на которое было получено разрешение", - подчеркнул он.

По мнению следствия, обвиняемый не принял мер, обеспечивающих безопасность занятий. При этом следствие считает, что Воротников самовольно возвел манеж без согласования с арендодателем в бывшем детском лагере имени Путилова, где арендовал шесть нежилых помещений.

Накануне предпринимателю было предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Установлено, что 47-летний индивидуальный предприниматель, оказывал услуги развлекательного характера с предоставлением лошадей, в том числе прокат лошадей и организацию занятий конным спортом.

По предварительным данным, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из семи человек (трех взрослых и четырех детей), занимающихся конным спортом. По делу назначена строительно-техническая экспертиза, по выводам которой будут установлены причины произошедшего разрушения здания.

19 января в конном клубе в Новосибирском районе Новосибирской области на территории Барышевского сельсовета около 18:00 по местному времени произошло обрушение кровли на площади 500 кв. м. По данным следствия, крыша самовольной постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в строении группу из семи человек (трое взрослых и четверо детей), занимающихся конным спортом.

В результате происшествия погибли два человека: 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина. Второй тренер и ребенок во время инцидента не пострадали.