Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В России

Мединский назвал доступ граждан к Исаакиевскому собору условием его передачи РПЦ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры Владимир Мединский подчеркнул, что Исаакиевский собор должен стать более доступным для посещения граждан после его передачи Русской православной церкви.

"Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки, и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться - он должен увеличиться и облегчиться", - сказал Мединский, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Собор должен стать еще более доступным для граждан", - подчеркнул министр.

Он заявил, что после передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви вход в него будет бесплатным, как и во все храмы церкви.

"Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во все храмы Русской православной церкви. Это только в Европе в некоторые соборы за деньги пускают", - сказал Мединский.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", как будет финансироваться содержание собора, если вход будет бесплатным, Мединский сказал, что этот вопрос следует переадресовать руководству Петербурга и Петербургской епархии.

"Это вопрос к руководству города, к руководству церкви. Насколько я читал в открытых источниках, предполагается, что затраты на содержание собора будут возложены на РПЦ. Но это я читал в открытых источниках и специально эту тему не обсуждал", - сказал он.

Мединский отметил, что ключевым и очень важным моментом является расширение доступа граждан в собор.

"На мой взгляд, это ключевая вещь - сохранность его музейных ценностей и доступ граждан к величайшему шедевру нашей и архитектуры, и памятнику культуры", - сказал он.

"При соблюдении этих условий я считаю, что подобное решение послужит на пользу как городу, так и гражданам", - сказал министр.

Передача собора, по его словам, является очень "тонким вопросом", и здесь все будет зависеть от того, как будут проработаны процедура, условия передачи и как будут соблюдены все технические и правовые детали в процессе передачи.

"Важно, чтобы музейная составляющая не пострадала. Мы к соответствующей работе, которую будут вести между собой комитет по культуре Санкт-Петербурга и соответствующая епархия РПЦ, готовы подключиться", - сказал министр.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу Церкви, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника ей уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Теги: Петербург, Исаакиевский собор, РПЦ, Владимир Мединский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В епархии считают, что это поможет развитию национального заповедникаПодробнее
Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
Причин такого решения сенатор не назвалаПодробнее
Сивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью
К тому, что жизни животных кто-то угрожает, никто не был готов; после случившегося за ними установлено круглосуточное наблюдениеПодробнее
Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
Голосование было открытым и безальтернативнымПодробнее
Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует егоПодробнее
Минтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсийМинтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсий
Как отметил глава ведомства, это возможно будет происходить еще три года, несмотря на индексациюПодробнее
Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в АрктикеГлава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике
Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфаПодробнее
В Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоружении
Дмитрий Песков напомнил, что ядерное оружие является элементом глобальной стабильности, хотя РФ всегда выступала за разоружение, но только пропорциональноеПодробнее
Установлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войныУстановлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войны
Все четверо членов советского экипажа самолета, который разбился в 1942 году, погиблиПодробнее
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществПравительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Изменения в законодательстве связаны с появлением новых синтетических наркотиковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"В миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
Мединский назвал доступ граждан к Исаакиевскому собору условием его передачи РПЦ
В Астане начались межсирийские переговоры
Представители Дамаска и сирийская оппозиция не будут вести прямые переговоры
Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годы
Доллар слегка снизился на старте торгов понедельника
Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
Операторам захотели разрешить продавать sim-карты через интернет
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи