Мединский назвал доступ граждан к Исаакиевскому собору условием его передачи РПЦ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры Владимир Мединский подчеркнул, что Исаакиевский собор должен стать более доступным для посещения граждан после его передачи Русской православной церкви.

"Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки, и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться - он должен увеличиться и облегчиться", - сказал Мединский, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Собор должен стать еще более доступным для граждан", - подчеркнул министр.

Он заявил, что после передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви вход в него будет бесплатным, как и во все храмы церкви.

"Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во все храмы Русской православной церкви. Это только в Европе в некоторые соборы за деньги пускают", - сказал Мединский.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", как будет финансироваться содержание собора, если вход будет бесплатным, Мединский сказал, что этот вопрос следует переадресовать руководству Петербурга и Петербургской епархии.

"Это вопрос к руководству города, к руководству церкви. Насколько я читал в открытых источниках, предполагается, что затраты на содержание собора будут возложены на РПЦ. Но это я читал в открытых источниках и специально эту тему не обсуждал", - сказал он.

Мединский отметил, что ключевым и очень важным моментом является расширение доступа граждан в собор.

"На мой взгляд, это ключевая вещь - сохранность его музейных ценностей и доступ граждан к величайшему шедевру нашей и архитектуры, и памятнику культуры", - сказал он.

"При соблюдении этих условий я считаю, что подобное решение послужит на пользу как городу, так и гражданам", - сказал министр.

Передача собора, по его словам, является очень "тонким вопросом", и здесь все будет зависеть от того, как будут проработаны процедура, условия передачи и как будут соблюдены все технические и правовые детали в процессе передачи.

"Важно, чтобы музейная составляющая не пострадала. Мы к соответствующей работе, которую будут вести между собой комитет по культуре Санкт-Петербурга и соответствующая епархия РПЦ, готовы подключиться", - сказал министр.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу Церкви, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника ей уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.