Вице-спикер Госдумы посоветовал не тратить время на петиции против передачи Исаакия РПЦ

По словам Петра Толстого, "собор был построен нашими предками не для того, чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Подписанные в интернете петиции не помогут вернуть Исаакиевский собор в ведение музея, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Все те граждане, которые подписывают петиции, называются "артель напрасный труд". К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством", - сказал Толстой в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что они "обязаны исполнять закон", в данном случае закон 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Толстой поддержал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви и назвал все дискуссии вокруг этого вопроса "искусственно подогреваемыми". "Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви", - убежден вице-спикер Госдумы. Теперь, по его словам, любой сможет бесплатно войти в стены главного храма Петербурга.

10 января стало известно, что власти "северной столицы" решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу церкви, сославшись на экономические соображения.

РПЦ не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника ей уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

На днях глава Минкультуры Владимир Мединский назвал условие передачи Исаакия церкви: собор должен стать более доступным для граждан. Он подчеркнул, что нужно обязательно обеспечить сохранность его музейных ценностей и сделать вход в собор бесплатным.