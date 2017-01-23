Главные новости
ЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В России

Вице-спикер Госдумы посоветовал не тратить время на петиции против передачи Исаакия РПЦ

По словам Петра Толстого, "собор был построен нашими предками не для того, чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Подписанные в интернете петиции не помогут вернуть Исаакиевский собор в ведение музея, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Все те граждане, которые подписывают петиции, называются "артель напрасный труд". К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством", - сказал Толстой в понедельник на пресс-конференции в Москве.

В РоссииПетербургские депутаты устроили потасовку из-за передачи Исаакиевского собора РПЦЧитать подробнее

Он подчеркнул, что они "обязаны исполнять закон", в данном случае закон 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Толстой поддержал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви и назвал все дискуссии вокруг этого вопроса "искусственно подогреваемыми". "Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви", - убежден вице-спикер Госдумы. Теперь, по его словам, любой сможет бесплатно войти в стены главного храма Петербурга.

10 января стало известно, что власти "северной столицы" решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу церкви, сославшись на экономические соображения.

РПЦ не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника ей уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

На днях глава Минкультуры Владимир Мединский назвал условие передачи Исаакия церкви: собор должен стать более доступным для граждан. Он подчеркнул, что нужно обязательно обеспечить сохранность его музейных ценностей и сделать вход в собор бесплатным.

Теги: Исаакиевкий собор, РПЦ, Петербург, Петр Толстой, Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
На прошлой неделе суд рассмотрел обращение министерства и пришел к выводу, что решение ЕСПЧ о компенсации экс-акционерам неисполнимо, так как противоречит КонституцииПодробнее
Песков назвал преждевременным разговор о коалиции РФ и США в СирииПесков назвал преждевременным разговор о коалиции РФ и США в Сирии
Ранее Дональд Трамп не исключил создания новых союзов для борьбы с террористамиПодробнее
Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В епархии считают, что это поможет развитию национального заповедникаПодробнее
Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
Причин такого решения сенатор не назвалаПодробнее
Сивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью
К тому, что жизни животных кто-то угрожает, никто не был готов; после случившегося за ними установлено круглосуточное наблюдениеПодробнее
Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
Голосование было открытым и безальтернативнымПодробнее
Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует егоПодробнее
Минтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсийМинтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсий
Как отметил глава ведомства, это возможно будет происходить еще три года, несмотря на индексациюПодробнее
Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в АрктикеГлава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике
Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфаПодробнее
В Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоружении
Дмитрий Песков напомнил, что ядерное оружие является элементом глобальной стабильности, хотя РФ всегда выступала за разоружение, но только пропорциональноеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
В "Справедливой России" прокомментировали уход Мизулиной
Вице-спикер Госдумы посоветовал не тратить время на петиции против передачи Исаакия РПЦ
Россия предложила провести жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Стадион в Петербурге сдадут комиссии ФИФА в конце февраля
"Вымпелком" и Huawei заключили соглашение о развитии 5G
Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи