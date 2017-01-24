Комиссия МАК завершила работы на месте крушения "Боинга" в Киргизии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Представители Межгосударственного авиационного комитета закончили работу на месте крушения грузового "Боинга 747-400", потерпевшего крушение 16 января.

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию причин авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" Леонидом Каширским, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе правительства Киргизии.

"Леонид Каширский проинформировал главу правительства Киргизии о том, что эксперты МАК провели завершающий этап расследования причин катастрофы на месте происшествия и отметил, что в ближайшее время вся полнота информации будет представлена киргизской общественности", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дальнейшие исследования причин трагедии будут продолжены комиссией МАК в Бишкеке.

16 января "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.

Комиссию МАК по расследованию причин крушения грузового Боинга возглавил Леонид Каширский. В комиссию помимо представителей МАК также вошли сотрудники киргизского Агентства гражданской авиации. Бортовые самописцы "Боинга" были отправлены на расшифровку в МАК на прошлой неделе.

В качестве наблюдателей и представителей по техническому содействию в работе комиссии принимают участие команды американского Национального совета по безопасности на транспорте (National Transport Safety Board), Национального совета по расследованию происшествий Турции (Turkish Accident Investigation Board) и представители главного директората гражданской при министерстве транспорта Турции.

Координацией работы комиссии по расследованию авиационного происшествия от Киргизии занимается Агентство гражданской авиации при министерстве транспорта и дорог.