Генпрокуратура не сочла оспоренную Дадиным норму УК неконституционной

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре России не считают неконституционной статью Уголовного кодекса РФ, по которой оппозиционный активист Ильдар Дадин был приговорен к лишению свободы.

Комментируя по просьбе "Интерфакса" сообщение СМИ о том, что Генпрокуратура РФ посчитала оспариваемую оппозиционером в КС норму закона противоречащей Конституции РФ, официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил: "При криминализации деяния, имеющего признаки административного правонарушения, совершенного неоднократно, следует исходить не из общественной опасности именно деяния, а из опасности конкретной личности".

Как отметил представитель Генпрокуратуры, именно такой подход "воспринят законодателем". "Такой подход не противоречит конституционным установлениям относительно того, что гарантированное Конституцией РФ право на проведение мирных публичных мероприятий не является абсолютным, оно может быть ограничено федеральным законом в конституционно значимых целях", - сказал Куренной.

Исходя из этого, подчеркнул он, "следует вывод о том, что ст. 212.1 УК РФ не противоречит Конституции".

У "Коммерсанта" иные сведения

Ранее во вторник газета "Коммерсант", в распоряжении которой оказался отзыв Генпрокуратуры по жалобе Дадина, сообщила, что замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский в ответе на запрос КС встал на сторону Дадина, заявив, что "неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений".

По данным издания, Малиновский добавил, что примечание к ст. 212.1 не вполне соответствует требованиям определенности правового регулирования. "Нельзя также признать вполне корректным текст примечания в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности ("более двух раз"), как условия наступления уголовной", - привела газета мнение замгенпрокурора. Он указал, что для устранения этих проблем нужно изменить уголовное и, возможно, административное законодательство.

Уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах

Во вторник КС РФ рассматривает жалобу оппозиционера на статью 212.1 УК РФ, которая была введена в действие в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов, демонстраций и так далее.

Заявитель Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в декабре 2015 года стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ - ему было назначено наказание в виде трех лет колонии. Впоследствии срок был снижен до 2,5 лет.