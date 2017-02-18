В РПЦ обвинили противников передачи Исаакия церкви в попытке "раскачать лодку"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион провел параллель между выступлениями против передачи Исаакиевского собора церкви и революционными событиями в России.

"Мы видим сейчас, как иной раз пытаются на самых обыденных и незначительных инцидентах раскачать нашу лодку. Вот эта продолжающаяся полемика вокруг Исаакиевского собора. Ну казалось бы, о чем здесь говорить? Очередной храм возвращается церкви. Почему из этого делается такой всемирный скандал? Потому что есть люди, которые хотят раскачать лодку", - заявил митрополит в эфире программы "Церковь и мир" в субботу на телеканале "Россия-24", говоря об уроках революции.

По его мнению, эти люди "как шарманку крутят свою либеральную песню для того, чтобы показать, что у нас все плохо, что у нас происходит клерикализация, что церковь захватывает все позиции".

"Мы не должны никому позволять раскачивать нашу страну изнутри и посягать на наши традиционные христианские религиозные ценности, потому что такое посягательство может обернуться трагедией для всей страны и для всего народа", - убежден он.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга.

Противники передачи собора пытались оспорить решение Смольного, но иски приняты к рассмотрению не были. Петицию в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ набрала более 200 тыс. человек. Кроме того, в Петербурге прошло несколько протестных акций.

17 февраля высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности заявил, что консенсус по этой теме достигается при условии совместного использования собора светскими властями и Церковью, при котором в качестве одного из возможных вариантов Исаакий гарантированно сохранил бы статус музея и штат сотрудников.

В Московской патриархии не стали давать оценку идее совместного использования Исаакиевского собора.