Власти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государством

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Социологические опросы показывают, что спор вокруг Исаакиевского собора можно решить путем компромисса при условии совместного использования объекта светскими властями и Русской православной церковью, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности.

"Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия церкви. Однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие. Консенсус достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в соответствии с подготовленным петербургскими властями графиком передача Исаакия может занять более двух лет. "Другими словами, время для поиска взаимоприемлемого решения есть", - убежден собеседник "Интерфакса".

В качестве одной из возможных правовых конструкций источник назвал государственно-конфессиональное партнерство, при которой Исаакий гарантированно сохранил бы юридический статус музея и штат сотрудников.

Источник назвал решение передать собор РПЦ поспешным. "Оно не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства "в курсе сложившейся ситуации", - отметил он.

Собеседник агентства отметил также, что при поиске решения, устраивающего все стороны, можно опереться на аналогии. Показательным примером в этом смысле является Соловецкий монастырь. Соловецкий музей-заповедник появился в конце 60-х годов прошлого века, продолжил свое существование и после возобновления монашеской жизни. В 2009 году наместник местного монастыря архимандрит Порфирий (Шутов) был назначен директором Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга. Противники передачи собора пытались оспорить решение Смольного, но иски приняты к рассмотрению не были. Петиция в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ набрала более 200 тыс. человек. Кроме того, в Петербурге прошло несколько протестных акций.