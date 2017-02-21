Шойгу заявил о начальной оперативной готовности системы ПРО США в Европе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Система ПРО США в Европе вышла на уровень начальной оперативной готовности, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Система ПРО США в Европе вышла на уровень начальной оперативной готовности. В 2016 году развернут комплекс противоракетной обороны в Румынии. До конца года в Польше предусматривается установка американских ракет-перехватчиков "Стандарт-3". Совокупный военный бюджет государств альянса сегодня составляет более 900 млрд долларов, что в десятки раз превосходит оборонные расходы России", - заявил Шойгу на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

При этом министр отметил, что РФ готова к налаживанию равноправного диалога с Брюсселем по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности. "Рассчитываем, что этому будет способствовать Совет Россия - НАТО, который возобновил свою работу в 2016 году", - подчеркнул Шойгу.

"Для развития партнерства по линии НАТО будем использовать такие форматы, как Московская конференция по международной безопасности, консультации рабочих групп Совета Россия-НАТО и Международной группы поддержки Сирии", - добавил он.

По его мнению, Россия и НАТО могли бы добиться успеха в совместной борьбе с международным терроризмом, прежде всего в противодействии распространению ИГ (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Шойгу напомнил положительный опыт взаимодействия между Россией и странами Запада по вопросу вывоза химического оружия из Сирии. "Тогда в короткие сроки на российских кораблях был развернут международный координационный штаб и без единого выстрела из Сирийской Арабской Республики вывезено 1,3 тысячи тонн компонентов химического оружия", - сказал глава военного ведомства.