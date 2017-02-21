Чуркин посмертно награжден орденом Мужества

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении скончавшегося в минувший понедельник постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина орденом Мужества.
"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - передает текст указа президента пресс-служба Кремля.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на рабочем посту в Нью-Йорке в понедельник - за день до 65-го дня рождения. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.