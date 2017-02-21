Чуркин посмертно награжден орденом Мужества

Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту за день до 65-го дня рождения Подробнее

Как следует из опроса "Левада-Центра", 27% россиян не видят на данный момент никакого действенного метода для решения своих проблем Подробнее

Российский министр усомнился, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведю Подробнее

Шойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу Ливии

Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве, но не уточнил, какие данные суд счел ложными Подробнее

20 февраля 17:20

Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно

Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 году Подробнее

20 февраля 13:45

В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениям Подробнее

20 февраля 12:28

Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ

При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориями Подробнее

20 февраля 08:11

Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию

Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селяне Подробнее

20 февраля 06:27

Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке

Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгами Подробнее

20 февраля 02:31

На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина