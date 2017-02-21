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Чуркин посмертно награжден орденом Мужества

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении скончавшегося в минувший понедельник постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина орденом Мужества.

"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - передает текст указа президента пресс-служба Кремля.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на рабочем посту в Нью-Йорке в понедельник - за день до 65-го дня рождения. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

Москвичи несут цветы в память о Виталии Чуркине

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Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Чуркин родился в 1952 г. в Москве. На дипломатической работе с 1974 г. С 8 апреля 2006 г. - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.&quot;Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Чуркина&quot;, - сообщил пресс-секретарь главы государстваГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина выдающимся дипломатом и выразил соболезнования его семье и российскому правительству. Associated Press сообщает со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, что Чуркин почувствовал себя плохо еще в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной постпреда России при ООН, отметив, что Виталий Чуркин был великим дипломатом.Сегодня Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Чуркин родился в 1952 г. в Москве. На дипломатической работе с 1974 г. С 8 апреля 2006 г. - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.
Теги: Виталий Чуркин
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