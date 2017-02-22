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Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве

Прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-Йорке

Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с покойным постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным начнется в среду в Нью-Йорке, похороны состоятся 24 февраля в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 февраля гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию и будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Траурные мероприятия в Москве, в ходе которых наш народ сможет проститься с Виталием Ивановичем Чуркиным, запланированы на 24 февраля", - добавила она.

Захарова добавила, что коллеги по дипкорпусу и ООН смогут проститься с Чуркиным в Нью-Йорке в среду, 22 февраля. Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что в ближайшее время пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное российскому постпреду.

В Москве настаивают на том, чтобы данные экспертизы причин смерти Виталия Чуркина передавались американской стороной по официальным каналам.

"Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне, прежде всего, по официальным каналам, для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны узнать о результатах экспертизы", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что в Москве "с недоумением ознакомились с утечками в средствах массовой информации США, в которых говорилось о ходе исследования причин смерти российского постпреда".

Постпред России при ООН Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находился в российской миссии на 67 улице, когда ему стало плохо из-за проблемы с сердцем около 9:30 по местному времени. Как позже сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, после того, как послу стало плохо, его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где дипломат скончался.

По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал CBS News, Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не названа.

Теги: Виталий Чуркин
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