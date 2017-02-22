Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

По словам президента США, постпред России при ООН сыграл огромную роль в работе над ключевыми вопросами мировой безопасности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выразил соболезнования в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщает The Hill.

"Хотя американские чиновники иногда не соглашаются с российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в работе с Соединенными Штатами над рядом ключевых вопросов мировой безопасности", - заявил президент. Он добавил, что был огорчен известием о смерти постпреда, назвав его опытным дипломатом, который много лет служил своей стране.

Трамп выразил соболезнования от имени всего американского народа российскому народу и правительству.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на рабочем посту в Нью-Йорке в понедельник - за день до 65-го дня рождения. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.