Виталия Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Похороны постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина назначены на 13:00 на Троекуровском кладбище, сообщает МИД РФ.

Церемония прощания состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что прощание с покойным постпредом РФ при ООН Чуркиным начнется в среду в Нью-Йорке. С ним смогут проститься коллеги по дипкорпусу и ООН.

"22 февраля гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию и будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля", - сказала Захарова.

"Траурные мероприятия в Москве, в ходе которых наш народ сможет проститься с Виталием Ивановичем Чуркиным, запланированы на 24 февраля", - добавила она.

Постпред России при ООН Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находился в российской миссии на 67 улице, когда ему стало плохо из-за проблемы с сердцем около 9:30 по местному времени. Как позже сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, после того, как послу стало плохо, его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где дипломат скончался.

По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал CBS News, Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не названа.