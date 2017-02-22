Служба внешней разведки отправила на МКС фильмы о разведчиках

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Отечественные фильмы о разведчиках, недавно созданные при содействии Службы внешней разведки, доставит экипажу Международной космической станции стартовавший в среду с Байконура грузовой корабль "Прогресс МС-05".

"Фильмы украсят короткие минуты досуга российских космонавтов Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова и Олега Новицкого, американских астронавтов Роберта Шейна Кимброу и Пегги Уитсон, а также европейского астронавта Тома Песке", - сообщил журналистам руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. "Этот подарок космическим исследователям приурочен к столетию органов государственной безопасности", - сказал он.

В космической бандероли, по его словам, также фильмы студии "Ленфильм", повествующие о знаменательных событиях российской истории. Ранее в среду в Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что последняя ракета-носитель "Союз-У", вывела космический грузовик "Прогресс МС-05" на промежуточную орбиту.

Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного грузового корабля с МКС. Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр "Орлан-МКС", оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.