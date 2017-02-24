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В Москве началась церемония прощания с Виталием Чуркиным

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Гражданская панихида по постпреду России в ООН Виталию Чуркину началась в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве.

Соболезнования от пришедших проститься с Чуркиным принимает семья дипломата. Возле гроба стоят солдаты роты почетного караула.

Похороны Чуркина состоятся позднее в пятницу на Троекуровском кладбище.

Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году. окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. Чуркин посвятил дипломатической работе всю свою жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН он находился с 2006 года.

Теги: Виталий Чуркин
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