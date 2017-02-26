В Нижнем Новгороде прошла акция памяти Немцова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Марш и митинг памяти политика Бориса Немцова в воскресенье состоялись в Нижнем Новгороде, где начиналась его политическая карьера.

Шествие по главной улице города - Большой Покровской - под российским триколором и флагами "Солидарности" и "Яблока" завершилось митингом на Театральной площади, где участники акции приняли итоговую резолюцию.

В частности, митинговавшие потребовали "объективного расследования убийства Немцова, включая поиск настоящих организаторов и заказчиков преступления, невзирая на их лица и должности".

"Мы со всей решимостью намерены продолжить его (Немцова - ИФ) усилия по превращению нашей страны в мирное европейское государство, соблюдающее свои международные обязательства, признающее безусловный приоритет международного права над национальными законами", - говорится в тексте резолюции, оглашенной на митинге.

В резолюции отмечается: "Требуем прекращения практики преследования за инакомыслие, принятия комплекса законов, устраняющих возможность преследования за публичное выражение мнения и наказывающих чиновников за попытку такого преследования".

В пресс-службе ГУВД по Нижегородской области агентству сообщили, что точное количество участников акции будет известно позже.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.