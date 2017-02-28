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В России за четыре года втрое снизилось число усыновлений иностранцами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Число российских детей, усыновленных иностранными гражданами, сократилось за последние четыре года втрое, сообщил во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

"В 2016 году судами вынесено 430 решений об иностранном усыновлении, или в три раза меньше, чем в 2013 году", - сказал Лебедев на всероссийском совещании судей в Москве. По его данным, всего в 2016 году суды вынесли 12,6 тыс. решений об усыновлении детей в России.

"Установленный в законе приоритет российского усыновления реализуется в полной мере", - подчеркнул глава Верховного суда. По его словам, "усыновление, в том числе и международное, допускается исключительно в интересах детей".

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Как отметил Лебедев, при вынесении решений по делам данной категории суды учитывают "реальные возможности усыновителей обеспечить детям полноценное физическое, интеллектуальное и нравственное развитие".

"Закон Димы Яковлева"

28 декабря 2012 года президент Владимир Путин подписал закон, который называют "законом Димы Яковлева". Фактически он стал ответом на принятый в США "акт Магнитского". Закон запрещает передачу российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим РФ прекратила действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года. Затем под запрет попало и усыновление в страны, в которых регистрируют однополые браки.

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17 января 2017 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США. Таким образом, суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру. В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить заявителям в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

Россияне за запрет иностранного усыновления

Жители России по-прежнему считают необходимым запрет на усыновление российских детей гражданами США, однако многие готовы поддержать отмену "закона Димы Яковлева" при условии предоставления необходимых гарантий со стороны иностранных усыновителей, сообщаел ВЦИОМ в начале февраля 2017 года. По данным социологов, уровень одобрения "закона Димы Яковлева" остается высоким: 71% сейчас и 70% в 2015 году. При этом в 2013 году, когда закон вступил в силу, его поддерживали только 54% россиян.

В то же время доля противников документа достигла максимума за все годы опросов на эту тему - 25%. При этом доля затруднившихся с ответом с 2013 к 2017 году снизилась с 25% до 4%.

По данным телефонного опроса, проведенного 28-29 января среди 1200 жителей РФ, даже при условии предоставления гарантий безопасности жизни и здоровья усыновленных детей со стороны США и других стран, 54% россиян останутся против отмены "закона Димы Яковлева". Противоположного мнения придерживается 41% респондентов.

Теги: Россия, Вячеслав Лебедев
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