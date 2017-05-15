Следователь по делу "ловца покемонов" получил повышение

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Следователь, который вел уголовное дело "ловца покемонов" блогера Руслана Соколовского, перешел на работу в Следственное управление СКР по Свердловской области, сообщает правозащитник Павел Чиков.

"Следователь по особо важным делам СКР Антон Досмагамбетов, работавший в Верх-Исетском отделе и расследовавший дело Руслана Соколовского, получил повышение и перешел на службу в Свердловское областное управление, в отдел по расследованию особо важных дел", - пишет Чиков на своей странице в фейсбуке в понедельник.

В пресс-службе Следственного управления СКР по региону "Интерфаксу" отказались комментировать данную информацию.

Ранее в пресс-релизе СУ СКР по области сообщалось, что расследованием данного дела занимались сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга регионального СКР.

Как сообщалось, Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, где он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора.

По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам колонии условно. Суд посчитал, что его исправление возможно без реального лишения свободы.

Соколовский признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В приговоре отмечается также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство - ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (статья 138.1 УК РФ).