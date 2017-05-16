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Познер попросил власти разъяснить возможность атеизма без риска нарушить УК РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Журналист Владимир Познер считает, что закон об оскорблении чувств верующих может грозить атеистам судом и сроком.

Познер прокомментировал на своем сайте решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, приговорившего к 3,5 годам условно блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме.

"Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений", - написал журналист.

"Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?" - задается вопросами Познер.

При этом он выразил опасение, что и размещение данного сообщения может грозить ему судом или сроком.

Журналист напомнил, что когда закон об оскорблении чувств верующих был принят, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. По его мнению, именно это сейчас и происходит.

"Когда-то за отрицание существования бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, в частности, этим увлеченно занималась "Святая инквизиция". Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется, не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248-й статье УК РФ за возбуждение ненависти", - написал Познер.

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, в котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора. По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Суд посчитал, что его исправление возможно без реального лишения свободы.

Соколовский признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст.148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ. В приговоре отмечается также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство - ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, но был признан виновным в незаконном обороте данных средств (статья 138.1).

Приговор Соколовскому вызвал широкий общественный резонанс.

Теги: Владимир Познер
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