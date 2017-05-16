Кучерена ответил Познеру на вопрос об уголовной ответственности для атеистов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Телеведущий Владимир Познер, не скрывающий своих атеистических взглядов, не может быть привлечен за это к уголовной ответственности, заявил "Интерфаксу" член Общественной палаты России, адвокат Анатолий Кучерена.

"Атеизм и его проповедование не носят в себе состава преступления. Свобода совести и вероисповедования закреплены в Конституции РФ", - сказал Кучерена.

Так он прокомментировал вопрос телеведущего, который интересовался, могут ли его, отрицающего существование бога, привлечь к уголовной ответственности, как это произошло с "ловцом покемонов" в храме блогером Русланом Соколовским.

"Что касается отношения к тому, есть Бог или нет, в этом смысле никакой ответственности за высказывание человека не наступает. Потому что свобода высказываний по этому вопросу - признает он существование Бога или нет - гарантирована Основным законом", - отметил юрист.

По его словам, уголовная ответственность наступает в случае умышленных публичных высказываний или действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

"Речь идет о высказывании каких-то скабрезных выражений, каких-то уничижительных действиях, каких-то нецензурных словах. Если эти действия и высказывания нарушают общественные отношения, то в данном случае гипотетически можно ставить вопрос об ответственности", - сказал Кучерена.

Ранее во вторник Познер, комментируя на своем сайте решение суда, приговорившего к 3,5 годам условно блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме, выразил мнение, что закон об оскорблении чувств верующих может грозить атеистам судом и сроком.

"Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений", - написал журналист.

"Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?" - задался вопросами Познер.

При этом он выразил опасение, что и размещение данного сообщения может грозить ему судом или сроком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать опасения Познера назвал его вопрос риторическим и отослал журналистов к судебным органам.

В свою очередь в Русской православной церкви считают, что приговор в отношении Соколовского "безосновательно рассматривать с как преследование за атеистические убеждения". "Церковь всегда вела открытый и взаимоуважительный разговор с атеистами и будет продолжать его вести. Однако унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к тем или иным убеждениям, в том числе, религиозным, является недопустимым", - заявил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, отрицать существование Бога, унижая при этом достоинство тех людей, кто в него верит, разрушая или уничтожая символы религий, "недопустимо в любом цивилизованном обществе".