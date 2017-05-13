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Патриарх Кирилл ответил на критику после приговора "ловцу покемонов"

По его словам, церковь мешает тем, кто пытается контролировать общественное сознание

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с критикой тех, кто оскорбляет религиозные чувства людей.

"Иногда возмущается наше врожденное нравственное чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что человек ведет себя недопустимо - например, оскорбляет религиозные чувства людей, но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права", - сказал патриарх в субботу после литургии на Бутовском полигоне Москвы.

По его словам, люди, особенно сегодня, живя в информационном обществе, "массово, сознавая себя внешне свободными, становятся рабами идей, политических концепций, принятых точек зрения".

В РоссииВ СПЧ собрались изучить обоснованность приговора блогеру СоколовскомуЧитать подробнее

Как отметил патриарх, нападки на церковь всегда вызваны, в том числе и тем, что она делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им, а "те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет".

Ранее большой резонанс в обществе вызвало дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, который, среди прочего, играл в церкви в игру Pockemon Go. На этой неделе суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно. Некоторые общественные деятели, политики и блогеры сочли приговор слишком суровым, а аргументы обвинения - абсурдными.

Соколовский был признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст.148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В СПЧ пообещали изучить обоснованность приговора блогеру.

Теги: Руслан Соколовской, РПЦ, патриарх Кирилл
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