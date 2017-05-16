Заражению WannaCry в МВД подверглись только персональные компьютеры сотрудников

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - МВД проводит служебную проверку по факту заражения компьютеров ведомства вирусом-вымогателем. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"Действительно, ряд персональных машин сотрудников органов внутренних дел был подвержен вирусной атаке. По распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева по данному факту проводится служебная проверка", - сказал Горовой.

"Сам факт заражения этих машин - следствие субъективных нарушений нашими сотрудниками правил пользования информационными системами. В то же время внутренняя сеть министерства внутренних дел защищена от внешнего воздействия", - добавил первый замминистра.

Он добавил, что причиной заражения персональных компьютеров сотрудников министерства послужили "попытки присоединить служебный компьютер к интернету посредством того или иного механизма".

"Все предупредительно-профилактические мероприятия в части доведения до личного состава необходимости исключения подобных фактов проведены с достаточно жесткими посылами. А все внутренние наши информресурсы, я еще раз подчеркну, недосягаемы для внешнего воздействия", - заявил Горовой.

Программа-вымогатель WannaCry, о которой стало широко известно после серии атак в прошлую пятницу, уже заблокировала работу компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. В России вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД.

Создатели вируса-вымогателя WannaCry уже получили от своих жертв более $42 тыс.