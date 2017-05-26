Арест отца полковника Захарченко обжаловали

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Защита обжаловала продление ареста обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, и второго фигуранта дела - сотрудника банка "Московское ипотечное агентство МИА" Владимира Корьевкина.

"Мы обжаловали арест Виктора Дмитриевича (Захарченко - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Вадим Мышлявкин.

В своей жалобе защитник указывает, что Захарченко должен быть освобожден из-под стражи, так как постановление о его аресте незаконно.

Со своей стороны, адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев также обжаловал продление срока содержания под стражей. "Мы подали жалобу. Просим отпустить Корьевкина под домашний арест", - сказал Леонтьев "Интерфаксу" в пятницу.

Уголовное дело на Корьевкина было возбуждено 17 марта, впоследствии оно было соединено с другими уголовными делами о растрате. Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал фигуранта.

Захарченко инкриминируется получение взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Уголовные дела на сына и отца Захарченко не связаны, утверждает следствие.

Виктору Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам растраты: часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата) и статья 33 - 160 УКРФ (пособничество в растрате). Свою вину он не признает и связывает свое уголовное преследование с попыткой правоохранителей надавить на его сына.

По делу также проходит экс-глава "Московское ипотечное агентство МИА" Сергей Гриб, который находится в статусе подозреваемого.