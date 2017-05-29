Усманов решил дарить iPhone авторам самых удачных мемов на его видеобращения

Российский миллиардер, ранее дебютировавший как видеоблогер, оказался польщен мемами по мотивам своих видеороликов к Навальному

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее неожиданно для всех выступивший в роли начинающего видеоблогера, записав несколько обращений к оппозиционеру Алексею Навальному, намерен продолжить диалог с пользователями соцсетей.

Видеомонологи Усманова, в которых он обращается к Навальному на "ты" и перечисляет неприглядные, по его мнению, черты характера и биографические данные оппозиционера, быстро завоевали популярность в соцсетях и разошлись на цитаты, мемы и пародии.

Новоиспеченный видеоблогер оказался, по его признанию, польщен незапланированным вниманием публики к своей персоне и настроен на дальнейшее с ней взаимодействие.

Сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Усманов написал обращение к интернет-аудитории, в котором признался, что "искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети".

"Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов", - отмечает Усманов. Он пообещал, что раз в неделю будет размещать на своей странице примеры творчества аудитории по теме своих видеообращений к Навальному.

Автор, чье творчество понравится Усманову, будет отмечен призом: "...и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом))".

Далее Усманов в качестве примера привел ролик победителя этой недели.

Также Усманов отметил автора стикеров в telegram. "Люди, которым принадлежат эти творения, награждаются призами", - отметил Усманов.

Для проведения конкурса была открыта специально созданная страница в "ВКонтакте". Как отмечается, все вопросы по конкурсу можно отправлять через личные сообщения на эту страницу.