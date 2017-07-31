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Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в тюремной больнице во Владивостоке

Погибшие заключенные не могли передвигаться без посторонней помощи

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Гибель четверых осужденных во время пожара в краевой больнице Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) во Владивостоке будет расследоваться в рамках уголовного дела.

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"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю", - сообщила в понедельник агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более человек).

Следователи устанавливают сотрудников учреждения, которые отвечают за соблюдение техники пожарной безопасности. Также выясняются обстоятельства, из-за которых осужденных при пожаре не эвакуировали. Как отмечается, из-за болезни они не могли передвигаться самостоятельно.

"На момент происшествия в палате терапевтического отделения больницы находилось четыре пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи", - сообщила Римская.

Как сообщалось, пожар в больнице ГУФСИН во Владивостоке произошел в воскресенье. Очаг находился в хозяйственном блоке. В дыму задохнулись четверо осужденных. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Теги: Владивосток
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