Перестрелкой в Мособлсуде займется ведший дело "банды ГТА" следователь

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Расследованием уголовного дела о перестрелке в здании Мособлсуда, устроенной членами так называемой "банды ГТА", займется следователь, который вел дело "банды", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту нападения подсудимых на сотрудников правоохранительных органов в Московском областном суде передано в Главное следственное управление СКР", - сказала Петренко.

По ее словам, уголовное дело принято к производству следователем, который ранее расследовал преступления "банды ГТА".