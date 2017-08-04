Россияне стали отказываться от туров в Абхазию после взрывов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры сообщают об отдельных отказах от туров в Абхазию после взрывов на складе боеприпасов, пишет электронная газета Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news.

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что в четверг в компании приняли много звонков. "Люди пытались разобраться, что происходит. Аннулировано не более десятка заявок, но продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%", - отметил он.

По его словам, клиенты понимают, что это был несчастный случай, но это уже третья плохая новость из Абхазии за месяц. "Все задаются справедливым вопросом - почему конные маршруты и сероводородные ванны расположены вблизи склада боеприпасов, туристов изумляет, как такое вообще возможно. Скорее всего, отказы продолжатся и сегодня", - цитирует издание слова Ромашкина.

В "НТК Интурист" также сообщили о звонках и вопросах туристов на эту тему. Правда, по словам директора по продажам компании Сергея Толчина, обошлось без отказов и заметного снижения спроса. При этом он отметил, что подобные случаи вызывают у туристов сомнения в безопасности отдыха в Абхазии.

Общее снижение продаж направления, по оценкам эксперта, составляет порядка 12-15% по сравнению с началом августа прошлого года. По данным компании "Аква Абаза", Абхазия продается с падением порядка 50% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Серия взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла 2 августа. Пострадали более 60 человек, в том числе российские туристы. В результате взрывов погибли две жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова и Елена Тимофеева, совершавшие конную прогулку.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила ранее "Интерфаксу", что ситуация со взрывами в Абхазии и ряд других негативных событий, произошедших в этой стране ранее, отразятся на туристическом спросе на направление.