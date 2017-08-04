На якутском руднике не смогли установить связь с 17 рабочими

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Остается неизвестной судьба 17 горнорабочих рудника "Мир" в Якутии. Об этом сообщили "Интерфакс" в пресс-службе МЧС России.

"Связь установлена со всеми горнорабочими, за исключением 17 человек", - сказал собеседник агентства.

В шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании "АЛРОСА" в пятницу в 16:30 местного времени (10:30 по Москве) произошел прорыв воды в рудник из карьера, сообщила компания.

В шахте находилось 148 человек, уточнила "АЛРОСА". Позднее это число увеличилось до 151.

На данный момент поднято 102 человека. В процессе подъема еще 33 человека. Ведутся поиски 16 человек, сообщила компания.

Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники ВГСЧ.

Глава компании "АЛРОСА" Сергей Иванов вылетел в Мирный, сообщила компания.

"Интерфаксу" в Мирнинской центральной больнице сообщили, что по состоянию на 20 часов по местному времени (14:00 мск) информации о пострадавших не поступало.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.

Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".

С момента ввода рудника он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности.

Местные СМИ 29 июля сообщали, что в связи с увеличением поступления воды на горизонте 320 метров рудника "Мир" руководством Мирнинского ГОКа "АЛРОСА" было принято решение об установке на горизонте дополнительных насосных агрегатов. 28 июля в течение суток происходило перераспределение воды, поступающей в рудник, увеличилось поступление рассолов на горизонты ниже отметки 310 метров. Специалисты рудника и мирнинского шахтостроительного треста вели установку дополнительных насосов для перекачки воды в комплекс главного водоотлива. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер "Мир" для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, "АЛРОСА" сообщала об обрушении породы на шахте рудника "Мир", в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась, заблокированный рабочий был спасен и доставлен в горбольницу.