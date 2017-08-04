Из подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Более 130 горнорабочих выведены на поверхность из подтопленного ранее рудника "Мир" в городе Мирный в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в пресс- службе МЧС России.

"На поверхности находятся 133 человека", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что на поверхность поднято 102 человека, еще 33 человек эвакуируют в данный момент. Ведутся поиски 16 человек, сообщила алмазодобывающая компания "АЛРОСА", которой принадлежит рудник.

Как сообщалось, в шахте рудника "Мир"компании "АЛРОСА" в пятницу в 16:30 по местному времени (10:30 по московскому) произошел прорыв воды в рудник из карьера. В шахте находилось 148 человек, уточнила "АЛРОСА". Позднее это число увеличилось.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".

С момента ввода рудника он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности.

Местные СМИ 29 июля сообщали, что из-за увеличения поступления воды на горизонте 320 метров рудника "Мир" руководство Мирнинского ГОКа "АЛРОСА" решило установить на горизонте дополнительные насосные агрегаты. 28 июля в течение суток происходило перераспределение воды, поступающей в рудник, увеличилось поступление рассолов на горизонты ниже отметки 310 метров.

Специалисты рудника и мирнинского шахтостроительного треста вели установку дополнительных насосов для перекачки воды в комплекс главного водоотлива. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер для перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, "АЛРОСА" сообщала об обрушении породы на шахте рудника "Мир", в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась, заблокированный рабочий был спасен и доставлен в горбольницу.