На поверхность из рудника "Мир" после аварии подняли 142 шахтера

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - 142 шахтера подняты на поверхность из затопленного рудника "Мир" в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

"На руднике продолжаются мероприятия по плану ликвидации аварии. Горноспасатели продолжают обследование 210 горизонта рудника. Они осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее в пятницу в компании "АЛРОСА" сообщили, что всего в смене на руднике "Мир" находились 151 человек, которые получили наряд, но 9 из них остались на подготовительных работах и не спускались под землю.

В пятницу в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) произошел прорыв воды в рудник из карьера. Позже вода схлынула, подтопленных участков в забое сейчас нет.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".