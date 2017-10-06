СК подтвердил гибель 15 взрослых и ребенка в ДТП с поездом под Владимиром

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет уточил количество погибших в столкновении автобуса с поездом во Владимирской области - это 16 человек, в том числе один ребенок.

"По предварительным данным, погибло 16 человек, в том числе, один ребенок. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы. Количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту гибели 19 пассажиров автобуса.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород". По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал на железнодорожный переезд, где его двигатель заглох. Затем в него врезался поезд..

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.