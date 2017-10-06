Адвокаты обжаловали арест оппозиционера Волкова

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Защита обжаловала административный арест начальника штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова, получившего 20 суток ареста за призывы к участию в несанкционированных митингах.

"В суд поступила жалоба на решение Преображенского суда в отношении Волкова. Заседание по ней в Мосгорсуде состоится 9 октября в 12:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Ранее, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сказал агентству, что защита просит Мосгорсуд отменить решение суда и оправдать Волкова.

Преображенский суд Москвы накануне признал Волкова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и отправил под административный арест на 20 суток.

Позже Мосгорсуд отменил решение об административном аресте Волкова на 20 суток по аналогичному правонарушению и отправил дело по подсудности в Нижний Новгород. Оппозиционер был освобожден из-под ареста, но вновь задержан на выходе из здания суда.