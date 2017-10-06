Минздрав подтвердил гибель 16 человек в ДТП во Владимирской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате ДТП на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области погибли 16 человек, в больнице находятся 4 пострадавших, в том числе двое детей в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава РФ.

"Согласно данным центра медицины катастроф Владимирской области, в результате столкновения утром 6 октября на железнодорожном переезде в городе Покрове автобуса и пассажирского поезда Санкт-Петербург - Нижний Новгород 16 человек погибли. В настоящее время в медицинских организациях находятся 4 пострадавших, в том числе 2 детей, из них 2 пострадавших в тяжелом состоянии, 2 детей в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "пострадавшим в тяжелом состоянии проведены заочные консультации с привлечением главного внештатного специалиста реаниматолога Минздрава России И.В. Молчанова".

По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой для очной консультации пострадавших детей, находящихся в крайне тяжелом состоянии, вертолетом МЧС России во Владимирскую область направлена бригада специалистов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы.

В Минздраве подчеркнули, что "медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями". Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ, отметили в ведомстве.

По данным Минздрава РФ, в эвакуации людей участвовало 5 бригад скорой медицинской помощи Петушинской районной больницы. "Первый автомобиль, находившийся поблизости, прибыл на место катастрофы уже через 3 минуты после вызова. Через 3 минуты на место прибыло еще 2 бригады скорой медицинской помощи, через 6 минут - еще 2 бригады", - рассказали в пресс-службе министерства.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции "Покров".