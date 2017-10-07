В Новосибирске акция оппозиции прошла без задержаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Акция оппозиции прошла в центре Новосибирска в субботу, сообщил журналистам координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Участники акции собрались в Первомайском сквере в центре Новосибирска, передал корреспондент "Интерфакса".

Перед началом акции представитель мэрии, а также сотрудник полиции предупредили участников об административной ответственности за участие в несогласованной акции. Со своей стороны Бойко заявил, что считает акцию согласованной, поскольку мэрия не мотивировала предусмотренным в законе образом отказ в проведении пикета.

В итоге полиция не препятствовала проведению пикета. Он продолжался около часа. По оценке организаторов, в нем участвовали несколько сот человек. Во время акции никого не задерживали.