Нескольких задержанных в ходе акции оппозиции в Ярославле отпустили из полиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Ярославле отпустили несколько задержанных в ходе несанкционированной акции, изъята оргтехника и листовки из штаба сторонников Алексея Навального, передает в субботу корреспондент "Интерфакса".

Некоторых задержанных в ходе акции у Кировского отдела полиции в Ярославле отпустили домой. Участники пояснили, что они дали объяснения и были отпущены.

В свою очередь, участники акции, находящиеся в РОВД, сообщают журналистам, что дают по очереди объяснения.

Кроме того, заявителя акции Елену Лекиашвили доставили из штаба сторонников Навального в отдел полиции.

По информации ее помощника, Лекиашвили опрашивают в отделе полиции в присутствии адвоката. Также он уточнил, что из штаба сторонников Навального изъяли оргтехнику и листовки.

Ранее сообщалось, что двое участников несанкционированной акции получили административное задержание до понедельника.

Как сообщалось, несогласованный пикет в центре Ярославля в поддержку оппозиционера Навального завершился задержаниями его участников.

После задержания двух активистов остальные участники акции ушли с площади Советская в сторону отдела полиции, куда отвезли их единомышленников. Когда пикетирующие собрались у здания Кировского отдела полиции, полицейские стали задерживать и их.

Представители правоохранительных органов и городских властей пока официально ситуацию не комментируют.