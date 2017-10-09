После ДТП с пятью жертвами под Коломной задержан водитель автобуса

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, в аварии с которым в Коломенском районе Московской области погибли пять человек, задержан, сообщила "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-службы регионального главка полиции Татьяна Петрова.

В полиции напомнили, что 6 октября в 15:30 на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" автобус "МАН" опрокинулся в кювет. В результате погибли пять человек .

По данному факту возбуждено уголовное дел о по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. На момент аварии в салоне находилось 39 пассажиров, в том числе один ребенок.