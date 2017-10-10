Шакро Молодой в суде отказался признать вину в вымогательстве

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Криминальный авторитет Захар Калашов (Шакро Молодой) не признает вину в вымогательстве, приведшем к перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года, передает корреспондент "Интерфакса".

"Обвинение понятно. Вину не признаю", - сказал Калашов в Никулинском суде Москвы во вторник, где проходит первое слушание его дела по существу.

Остальные 11 фигурантов дела, в том числе приближенный, по данным СМИ, Калашова - Андрей Кочуйков (Итальянец ) также заявили, что не согласны с предъявленным им обвинением.

Кроме Калашова и Кочуйкова, на скамье подсудимых Андрей Кочуйков (по прозвищу Итальянец), строители - Николай Николаев, Савелий Гоновичев и Герсон Гамидов, замдиректора ЧОП "Защитник" Александр Голубев, вице-президент "Союза десантников России" и руководитель охранного предприятия Батыр Бекмурадов, а также сотрудники ЧОП - Алексей Максимов, Зелимхан Патиев, Вадим Прохоров и Ян Сорокин.

Все они содержатся под стражей.

Также на скамье подсудимых бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД полковник Евгений Суржиков, который находится под домашним арестом .

Кроме того, в ходе процесса суд решит вопрос о заочном рассмотрении дела убитых при перестрелке Филиппа Домаскина и Алексея Китаева.

Всех фигурантов обвиняют по пунктам "а, б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере).