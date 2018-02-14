Офицер СКР Крамаренко заявил об указании из главка смягчить обвинение подручному Калашова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко рассказал на допросе в суде, что указание о смягчении обвинения подручному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) в связи с перестрелкой на Рочдельской улице ему дал замруководителя главка Денис Никандров.

"В конце марта - начале апреля 2016 года я был в ГСУ. (...) В своем кабинете Никандров мне сказал, что уголовное дело по Рочдельской в отношении (Андрея) Кочуйкова и (Эдуарда) Романова будет передано к нам. Кроме этого, он мне сказал, что в их действиях усматривается статья 330 (УК РФ - самоуправство). До этого у них была 213-я (хулиганство)", - сказал Крамаренко на допросе в качестве свидетеля в Мосгорсуде по делу в отношении начальника УСБ СКР Михаила Максименко, который обвиняется в получении взятки за смягчение обвинения и переквалификацию обвинения Кочуйкову.

По мнению офицера, слова Никандрова прозвучали "императивно" - как указание.

В апреле того же года, рассказал Крамаренко, после передачи дела в СУ по ЦАО он снова был у Никандрова, которому доложил о ходе расследования и о том, что в ближайшее время Кочуйкову и Романову будет предъявлено новое обвинение в самоуправстве. Тот, пояснил свидетель, ответил, что после переквалификации дела обвиняемые признают вину, в связи с чем будет целесообразно рассмотреть вопрос об изменении им меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Согласно показаниям Крамаренко, после предъявления нового обвинения Кочуйков и Романов вину не признали, о чем он сообщил Никандрову, на что последний сказал: "Пусть все идет так, как идет".

В начале июня 2016 года Крамаренко, по его словам, уехал в отпуск, по возвращении из которого узнал, что дело в отношении Кочуйкова и Романова передано для дальнейшего расследования в полицию.

Кроме того, Крамаренко пояснил, что еще до первого разговора с Никандровым о передаче указанного дела в СУ по ЦАО он узнал от предпринимателя Дмитрия Смычковского. "Он ко мне приезжал на работу (...) и сказал, что будет передано дело и будет указание от ГСУ о переквалификации. При этом он сказал, что это позиция руководства - (руководителя ГСУ СКР по Москве Александра) Дрыманова и Никандрова", - отметил свидетель.

О получении каких-либо денежных средств Максименко, по словам Крамаренко, ему неизвестно.

Задержание сотрудников СКР

Максименко инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ): $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова за действия в пользу подручного Калашова - Кочуйкова, а также $50 тыс. - от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Офицер, а также его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Никандров были задержаны по делу о получении взятки от Калашова за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи Кочуйкова летом 2016 года.

В конце декабря 2017 года по обвинению в получении взятки от Калашова был арестован Крамаренко, который на процессе по делу в отношении Максименко был допрошен, находясь в клетке.

Согласно обвинительному заключению по делу Максименко, за действия в пользу Кочуйкова денежные средства в 2016 году вместе с ним, Никандровым и Крамаренко при посредничестве бизнесмена Смычковского также получил начальник ГСУ СКР по Москве Дрыманов.