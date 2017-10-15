Тюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством Вороненкова

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Владимир Тюрин заявил, что не причастен к убийству на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и попросил не впутывать его в это дело.

"Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения", - сказал он в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Бизнесмен отметил, что ему небезразличны разговоры, которые последнее время ведутся о нем и его семье в российских и украинских СМИ. "Я сожалею, что мое имя используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей", - сказал Тюрин.

Ранее адвокат Сергей Беляк рассказал "Интерфаксу", что Тюрин по собственной инициативе пришел в Следственный комитет РФ для дачи показаний по делу об убийстве Вороненкова. Никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему нет.

Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. По его словам, "криминальный авторитет и бывший гражданский муж Марии Максаковой Тюрин является заказчиком убийства в Киеве Вороненкова". Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные.

Сама Максакова считает, что тот факт, что заказчиком убийства был Тюрин, доказан следствием.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта.