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В России Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Бывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве Вороненкова

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России допросил предпринимателя Владимира Тюрина, который проходит свидетелем по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает в субботу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"Владимир Тюрин, которого Генпрокуратура Украины заочно обвиняет в организации этого убийства, заявил российским следователям, что у него не было никаких мотивов для того, чтобы желать смерти господину Вороненкову", - пишет издание.

По данным газеты, отвечая на вопросы участников расследования, Тюрин пояснил, что какой-либо неприязни к Вороненкову он не испытывал и чувства ревности тоже, так как расстался с Марией Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с Вороненковым.

Источники "Коммерсанта" отмечают, что в ходе расследования дела об убийстве Вороненкова следственная бригада Главного следственного управления СКР отрабатывает различные версии преступления. "Однако большинство из них, так или иначе, связаны с бизнес-конфликтами экс-депутата, который занимался сдачей в аренду и продажей нежилых помещений, а также конфликтами из-за раздела принадлежавшего ему имущества", - пишет газета.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. Он отметил, что в Россию будет направлен запрос о его экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил возможности объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы депутата был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года он находиится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Теги: Владимир Тюрин, Денис Вороненков
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