Суд не снял арест с имущества убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник оставил под арестом имущество убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в России в мошенничестве по делу о хищении здания на сумму 127 млн рублей.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашенном в понедельник.

12 мая Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Вороненкова - два гаража, коллекцию часов и драгоценностей. По словам адвоката экс-депутата, часы и драгоценности были изъяты следователями из сейфовой ячейки супруги Вороненкова - Марии Максаковой в рамках расследуемого в отношении покойного уголовного дела.

Тем временем, как сообщил в понедельник адвокат Андрей Гривцов, следствие вернуло Максаковой 40 тысяч евро и драгоценности, на которые ранее был наложен арест в рамках этого дела. "Несколько украшений, сережек, деньги в сумме 40 тысяч евро, на них был наложен арест, но позднее следствие вернуло их супруге покойного - Марии Максаковой", - сказал адвокат.

Уголовное дело в России

Бывшему парламентарию было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой и организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц.

По версии следствия, Вороненков вместе с другими лицами в период с августа 2010 по июнь 2011 года участвовал в хищении здания на Международной улице в Москве, принадлежащего ООО "ТОМА", для чего были изготовлены и поданы на регистрацию в межрайонную инспекцию ФНС России фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.

Затем Вороненков нашел покупателя здания, которым выступил предприниматель Виталий Качур, который, считает следствие, был в курсе незаконности сделки. "В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей", - сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, по данным следствия, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн.

Следствием установило, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА", а также организовал "обналичивание" полученных денег и их распределение между соучастниками, отметили в СКР.

Подельники Вороненкова ранее были осуждены к различным срокам наказания.

Убийство на Украине

Экс-депутат был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником Вороненкова и впоследствии скончался в больнице. По информации народного депутата Украины, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, преступление осуществил некий Павел Паршов.

9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что бывшему гражданскому супругу Максаковой - Владимиру Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. По его словам, "криминальный авторитет и бывший гражданский муж Марии Максаковой Тюрин является заказчиком убийства". Мотивы у преступления, по версии следствия, были политические и личные.