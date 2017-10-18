В Кремле оценили ситуацию с протестами в Киеве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Москве следят за событиями, происходящими в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной", - сказал Песков журналистам.

Во вторник 17 октября в центре Киева возле здания Верховной рады начался масштабный митинг. Протестующие выдвигают требования о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и изменения выборного законодательства.

К ним присоединился экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который призвал своих сторонников требовать отставки президента Украины Петра Порошенко.

В ходе акций протеста произошли потасовки участников митинга и полиции.

Позже напротив Рады были установлены палатки.

Утром 18 октября у здания Рады остаются около 200 участников оппозиционной акции с требованием "большой политической реформы". На проезжей части улицы размещены палатки митингующих. Обстановка спокойная.