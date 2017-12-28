Х5 усилит меры безопасности после взрыва в петербургском "Перекрестке"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Х5 Retail Group усиливает меры безопасности в своих магазинах после взрыва 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы компании в четверг.

"В настоящий момент в магазинах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и мер безопасности", - сказал собеседник.

По его словам, помимо покупателей в момент происшествия в непосредственной близости находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались.

"Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим", - отметили в компании.

27 декабря в супермаркете в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность СВУ составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.

В результате инцидента пострадали 13 человек.