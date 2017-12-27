НАК взял под контроль работу экстренных служб после взрыва в Петербурге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) координирует оперативно-розыскные мероприятия после взрыва в супермаркете в Петербурге, сообщает информационный центр НАК.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

По данным НАК, в среду около 18:45 в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. "В результате взрыва пострадали десять человек. Повреждено помещение магазина", - сообщает информационный центр НАК.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что рассматривают все версии произошедшего. Уголовное дело заведено по статье "покушение на убийство".

"Была проведена эвакуация граждан, находившихся в здании. Пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России", - отмечается в сообщении.

"По предварительной оценке специалистов-взрывотехников самодельное взрывное устройство имело мощность около 200 граммов в тротиловом эквиваленте", - заявляют в НАК.